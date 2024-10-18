Борис Джонсон использовал каменного истукана для рекламы своих мемуаров

Борис Джонсон использовал истукана с острова Пасхи для рекламы своих мемуаров

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон использовал каменного истукана с острова Пасхи для рекламы своих мемуаров. Соответствующее фото было опубликовано в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На фото можно увидеть раскрытую книгу в твердом переплете, которая позволяет разглядеть черно-белый фотопортрет политика, над головой которого большими буквами написано его имя.

На заднем фоне виднеется Моаи — каменный истукан, являющийся одной из 887 подобных статуй с острова Пасхи, расположенного в Тихом океане. Известно, что они были созданы местным народом рапануйцами в промежутке между середины XIII и концом XV веков. Однако статуи по сей день являются загадкой для историков, так как непонятно, каким образом они были изготовлены и доставлены на остров.

Мемуары Джонсона под названием «С цепи сорвался» (Unleashed) были опубликованы 10 октября, в них он подробно описывает период руководства страной. Согласно книге, королева Великобритании Елизавета II любила гонять по болотам на джипе, а ее муж, принц Филипп, жарил барбекю на самодельном стальном мангале.

Кроме того, экс-премьер утверждает, что пытался заверить российского президента Владимира Путина в невступлении Украины в НАТО «в ближайшем будущем», а также стал жертвой слежки через туалет со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.