Елизавета II гоняла на джипе, оттягивала смерть ради долга и знала секрет России. Что еще о ней рассказал Борис Джонсон?

Джонсон посвятил отрывки мемуаров встрече с королевой Елизаветой II

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал мемуары. Книга под названием «С цепи сорвался» (Unleashed) выходит только 10 октября, но британский таблоид Daily Mail уже опубликовал несколько отрывков. Один из них целиком посвящен встречам Джонсона с королевой Елизаветой II. Он был одним из последних, кто ее видел, и считает последние два месяца ее жизни своей заслугой.

Королева гоняла по болотам на джипе, а ее муж жарил барбекю на самодельном стальном мангале

Джонсон пишет, что впервые встретился с Елизаветой в 2019 году. Это произошло вскоре после того, как его назначили премьером. Он поехал в королевскую резиденцию Балморал с Кэрри Саймондс — бывшей любовницей, с которой он продолжал встречаться и после развода. Это, к его удивлению, вызвало массу кривотолков.

В прессе всерьез обсуждали, что подумает королева, когда политик явится к ней с женщиной, на которой даже не женат. Позволят ли им спать в одной спальне?

«Как любой мог догадаться, королеве оказалось глубоко наплевать на все это», — утверждает Джонсон. А вот собаку им посоветовали во дворец не брать. Однажды дочь Елизаветы, принцесса Анна, приехала к матери с собаками, и они загрызли любимую королевскую корги. С тех пор придворные старались избегать подобных ситуаций.

Поездка, по словам Джонсона, получилась на редкость сюрреалистичной. Сначала королева, которой в то время было 93 года, лично везла премьера через шотландские болота по проселочной дороге, и ее Range Rover на полной скорости подпрыгивал на колдобинах при свете Луны.

Потом муж королевы, принц Филипп, откуда-то вытащил чудовищный стальной мангал собственного изготовления и устроил барбекю. После ужина разговор у костра прервала вереница волынщиков с факелами. «Никогда не забуду, как искры от их факелов поднимались в ночное небо и Ее Величество пристально смотрела на них, сияя от радости, и притопывала в такт ногой», — пишет политик.

Борис Джонсон Фото: Peter Nicholls / Reuters

Джонсон утверждает, что истинной причиной кончины Елизаветы II была не старость, а рак

Спустя три года они встретились в последний раз. В июле 2022 года Джонсон подал в отставку, но замену ему нашли только в сентябре. 6 сентября 2022 года Елизавета II приняла его отставку — и вновь в Балморале.

Принц Филипп до этого момента не дожил, да и самой королеве было не до гонок по болотам. По словам Джонсона, к тому времени он уже знал, что королева тяжело больна. В книге утверждается, что у нее была злокачественная опухоль костей.

Я пытался шутить с придворными о советах Ее Величеству по поводу правильной кандидатуры на пост премьера, что-то в таком духе. Они улыбались, но выглядели измученными. Эдвард Янг, ее личный секретарь, попытался меня подготовить. Я знал уже год, а то и больше, что у нее рак костей и ей в любой момент может стать хуже. «За лето она сильно сдала», — сказал он. Тут постучал лакей и проводил меня в гостиную Ее Величества. «Доброе утро, премьер-министр», — сказала она. Мы сели напротив друг друга на голубовато-зеленые диваны, и я сразу понял, что имел в виду Эдвард. Она выглядела бледной и более сутулой, а на ее руках и запястьях виднелись темные синяки — вероятно, от капельниц или уколов. Но ее ум, как и сказал Эдвард, был совершенно не затронут болезнью. Когда мы говорили, она иногда улыбалась все той же белозубой улыбкой, которая мгновенно поднимает настроение из мемуаров Бориса Джонсона

Заявление Джонсона противоречат официальной версии, согласно которой королева умерла от старости. Однако схожий диагноз называл и друг принца Филиппа Джайлз Брандрет. По его словам, у королевы была редкая форма миеломы — рака костного мозга.

Миелома объясняет усталость и потерю веса, наблюдавшиеся у королевы, а также «проблемы с подвижностью», о которых часто сообщали представители королевской семьи в последние месяцы ее жизни. «Наиболее распространенным симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома — это заболевание, которое часто поражает пожилых людей», — говорится в книге Брандрета.

Похороны королевы Елизаветы II Фото: Pool / Goballookpress.com

Королева два месяца отказывалась уходить из жизни, чтобы успеть исполнить последний долг

Судя по мемуарам, Борис Джонсон верит, что его решение в какой-то степени продлило жизнь королевы. По его словам, Елизавета II понимала, что ей осталось недолго. Ее здоровье стремительно ухудшалось, но она считала, что не может уйти из жизни, не проследив за передачей власти после отставки Джонсона.

Поиски новых кандидатур на пост премьер-министра затянулся, поэтому королеве пришлось ждать целых два месяца.

Как позже объяснил мне Эдвард Янг, она все лето знала, что умрет, но была настроена держаться, чтобы выполнить последний долг: проследить за мирной и организованной передачей власти от одного правительства следующему — и, подозреваю, чтобы добавить к своему рекордному счету еще одного отставного премьера из мемуаров Бориса Джонсона

5 сентября 2022 года стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет Лиз Трасс. Через день Елизавета II в последний раз встретилась с Джонсоном и назначила Трасс премьер-министром. А еще через два дня Букингемский дворец объявил о кончине королевы.

Трасс продержалась на посту всего 49 дней. 25 октября 2022 года она подала в отставку.

Будущая королева Елизавета II в униформе Женского вспомогательного территориального корпуса, апрель 1945 года Фото: Ministry of Information official photographer / Wikipedia

Елизавета II успела дать Джонсону совет о международных отношениях с Россией

Джонсон пишет, что за 70 лет правления королева успела пообщаться с множеством исторических личностей: «от Шарля Де Голля до Эммануэля Макрона, от Гарри Трумена до Джо Байдена, от председателя Мао до Си Цзиньпина». Это, по его словам, делало уникальной ее точку зрения на политические события.

Один из ее советов напрямую касался международных отношений с Россией. В мемуарах Джонсон вспоминает, как рассказывал королеве о непростых переговорах с Индией. Великобритания пыталась убедить ее проводить более жесткую политику в отношении России. У индийского правительства эта идея не вызывала энтузиазма.

К удивлению Джонсона, Елизавета II смогла объяснить причину. Она вспомнила свои разговоры с Джавахарлалом Неру — первым премьер-министром независимой Индии. По ее словам, он еще в 1950-е годы сказал ей, что Индия всегда будет за Россию.

Сегодня, в день моей формальной отставки, мы говорили среди прочего об Украине. Я упомянул трудности, с которыми мы столкнулись, когда пытались убедить наших индийских друзей в необходимости более жесткой политики в отношении России. Она вспомнила, что бывший премьер-министр Индии Джавахарлал Неру говорил ей об этом в 1950-е. «Он сказал мне, что Индия всегда встает на сторону России и что некоторые вещи никогда не изменятся. Так уж они устроены» из мемуаров Бориса Джонсона

Фото: Jose Carlos Mazella / Globallookpress.com

Королева советовала не таить зла и здороваться с одинокими сороками

Но не все советы были столь же серьезными. Королева, по его словам, в первую очередь была очень добрым человеком и не видела смысла злиться или обижаться на кого-то.

«Нет никакого смысла в злобе», — сказала она. Аминь! Если бы все в политике — да и в жизни — понимали это так же ясно, как она, мир бы был гораздо, гораздо более счастливым местом из мемуаров Бориса Джонсона

Также Джонсон признается, что Елизавета II помогла ему справиться с суеверным страхом перед одинокими сороками, которые считаются предвестниками неудачи. Королева посоветовала ему поздороваться с птицей и рассказать ей, какой сегодня день. Это, по ее словам, должно спасти от сглаза. Джонсон уважительно назвал ее совет апотропической (отгонной) магией.

«Если вы увидите одинокую сороку, просто скажите: доброе утро, мистер Сорока, сегодня понедельник, 12 марта — или какая там дата. Это все уладит», — цитирует слова Елизаветы II политик.