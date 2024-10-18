Экс-морпех Берлетик: Украина не сможет создать ядерное оружие без помощи Запада

Украина не способна создать ядерное оружие без предварительно одобрения и дальнейшей помощи со стороны Запада. С таким заявлением выступил бывший американский морпех Брайан Берлетик в соцсети X.

«Украина не может создать жизнеспособное ядерное оружие без ведома, одобрения и помощи США и НАТО», — отметил он.

По словам Берлетика, в случае появления подобного оружия у Украины и его применения всю ответственность будет нести Североатлантический альянс. Тот факт, что это обсуждается, уже показывает, в каком отчаянии пребывает Запад, резюмировал экс-морпех.

Ранее Брайан Берлетик заявил, что США терпят поражение в информационной войне. Экс-морпех призвал создавать резервные копии на площадках, недоступных для цензуры со стороны американских властей.

Также Берлетик отметил, что Соединенные Штаты не располагают «магическим средством», чтобы обратить ход украинского конфликта в пользу Киева. По его словам, у Вашингтона нет решений, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) направить ситуацию в нужное для себя русло.