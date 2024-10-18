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14:32, 18 октября 2024Забота о себе

Эндокринолог указала на неочевидные симптомы проблем с щитовидной железой

Врач Лебедева: влечение может снижаться при проблемах с щитовидной железой

Фото: Srdjan Randjelovic / Shutterstock / Fotodom

Щитовидная железа не болит, но существуют признаки, по которым можно заподозрить проблемы с этим органом, рассказала эндокринолог Диляра Лебедева. На неочевидные симптомы доктор указала в своем Telegram-канале.

Врач отметила, что о заболеваниях щитовидной железы могут говорить проблемы с кожей и волосами, отеки и лишний вес, нарушение стула — запоры или диарея. Также она подчеркнула, что человек может чувствовать постоянную усталость и сонливость, у него может снизиться либидо и развиться депрессия.

«Если совпали с вашим состоянием хотя бы два пункта, то с высокой долей вероятности у вас проблемы с щитовидной железой. Если ничего не предпринимать, то со временем будет только хуже», — предупредила эндокринолог.

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      Вера Владзиевская
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