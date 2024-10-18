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18:51, 18 октября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ доложил Зеленскому о ситуации в Курской области

Главком ВСУ Сырский доложил Зеленскому о ситуации в Курской области и на фронте
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ситуации в Курской области и на фронте. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня был доклад Главкома Сырского. Это фронт. Это наши направления. Это и курская операция», — написал Зеленский.

Он добавил, что также было проведено совещание по работе железной дороги на Украине. Кроме того, доклад президенту представил вице-премьер-министр — министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий страны Михаил Федоров. По словам Зеленского, в этом направлении есть хорошие результаты.

Ранее Зеленский потребовал оружие у Запада для начала переговоров с Москвой. По его словам, союзники Киева должны усилить Украину, чтобы она могла начать переговоры с Россией.

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