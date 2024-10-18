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16:12, 18 октября 2024Культура

Катя Лель рассказала о разводе с мужем

Певица Катя Лель рассказала, что ей было сложно решиться на развод с мужем

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российская певица Катя Лель рассказала, как решилась на развод с экс-супругом, бизнесменом Игорем Кузнецовым после 15 лет брака. Ее цитирует KP.RU.

По словам артистки, этим решением она изменила всю свою жизнь. «И не подумайте, что мне было тяжело отпустить человека. Скорее мне сложно было пойти на этот шаг. Все-таки мы долго были вместе, за плечами у нас 18 лет совместной жизни», — отметила она.

Артистка развелась с мужем в прошлом году спустя 15 лет брака. Инициатором расторжения брака стала певица — она обратилась в суд, чтобы начать процесс. Паре дали месяц на примирение, однако супруги решили разойтись. Они развелись еще в конце июля.

Лель и Кузнецов познакомились на частном мероприятии, они состояли в отношениях 18 лет, 15 из которых — в официальном браке. У них есть общая 14-летняя дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель официально отказалась от иска к шоумену Отару Кушанашвили, которого обвиняла в высмеивании.

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      Варвара Кошечкина
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