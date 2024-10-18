Нападениям китов-убийц на яхты нашли неожиданное объяснение

Атаки косаток на яхты в Гибралтарском проливе связали с охотой на тунца

Ученые нашли неожиданное объяснение постоянным атакам косаток на яхты в Гибралтарском проливе. Об этом пишет Daily Galaxy.

За последние несколько лет косатки, которых также называют китами-убийцами, атаковали более 600 яхт у берегов Марокко и Испании. Некоторые суда затонули в результате нападений. Раньше ученые полагали, что косатки связывают яхты с опасностью, потому что одна из них могла в прошлом пострадать из-за столкновения с судном подобного типа.

Однако Институт исследований дельфинов-афалин (BDRI) предложил новую гипотезу, которая ставит под сомнение эту точку зрения. Ученые связали атаки с охотой и выдвинули гипотезу о том, что косатки, возможно, воспринимают нападения на яхты как способ развить нужные навыки. В основе исследования BDRI лежит сходство между яхтами и западноатлантическим синим тунцом, который составляет костяк рациона этих морских хищников. Тунец может достигать четырех метров в длину и двигаться со скоростью около 45 километров в час, его тело — обтекаемое, с белым брюхом. Все это делает его отдаленно похожим на днища яхт.

Концепция «обучения» животных через игру не является уникальной для косаток. Многие виды животных играют, чтобы освоить навыки выживания и охоты. Так делают, например, все виды кошачьих.

Ранее стаю косаток, которые обитают в Перуанском течении у берегов Чили, заметили охотящимися на дельфина. Случайные свидетели и морские биологи и раньше видели, как киты-убийцы поедают туши темных дельфинов, однако сам процесс охоты не попадал на глаза ученым.