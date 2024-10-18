Огромное стадо редчайших животных заметили в российском регионе

Стадо редких сайгаков зашло на территорию заповедника в Астраханской области

Около пяти тысяч сайгаков зашли на территорию заповедника Богдинско-Баскунчакского в Астраханской области. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

«Это радостное событие приносит не только удивление и восторг, но и важные выводы о состоянии природы и экосистемы этого уникального заповедника», — рассказали там.

Специалисты отметили, что появление сайгаков на территории заповедника свидетельствует о благополучии и сохранности местной фауны и флоры. Эти животные являются важным элементом экосистемы степей, играя роль в цепи питания и помогая поддерживать баланс в природе.

Наблюдая за стаями сайгаков, ученые получают возможность изучать поведение и миграции этих животных. Это позволяет расширить знания об их жизни и поведении.

В мае на территории природного заказника «Степной» в Астраханской области родились детеныши сайгаков. Окот начался у занесенных в Красную книгу животных 5 мая.