Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Панарин оформил хет-трик и стал первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на 18 октября хоккеисты «Рейнджерс» обыграли «Детройт Ред Уингс» со счетом 5:2. Победить команде помог Панарин, который оформил хет-трик. Кроме того, он записал на свой счет результативную передачу. Всего в сезоне-2024/2025 россиянин набрал 11 очков (шесть заброшенных шайб и пять пасов).

Для Панарина этот хет-трик стал восьмым в карьере. Он обошел по этому показателю Александра Семина и догнал Алексея Яшина.

Второй звездой дня стал голкипер «Сент-Луис Блюс» Джоэл Хофер, который оформил шатаут и отразил 34 броска по воротам в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0 в овертайме). Третьей звездой был признан российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший дубль в игре с «Вегас Голден Найтс» (4:3).