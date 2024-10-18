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13:54, 18 октября 2024Наука и техника

Подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

ТАСС: атомная подлодка «Князь Пожарский» приступила к госиспытаниям

Фото: Mil.ru / Wikimedia

Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А» приступил к государственным испытаниям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«АРПКСН "Князь Пожарский" успешно завершил заводские ходовые испытания и в настоящее время проходит государственные испытания», — сказал он. Агентство подчеркивает, что официального подтверждения этой информации нет.

Атомные подлодки четвертого поколения проекта 955А несут по 16 баллистических ракет «Булава». АРПКСН «Князь Пожарский» был заложен в 2016 году, а в начале февраля 2024-го подлодку спустили на воду.

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В августе главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Александр Моисеев сообщил, что до конца 2024 года флот получит АРПКСН «Князь Пожарский» и многоцелевую подлодку «Архангельск» проекта 885М «Ясень-М».

В том же месяце гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко рассказал, что «Князь Пожарский» приступил к заводским ходовым испытаниям.

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      Даниил Иринин
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