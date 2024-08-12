«Севмаш»: ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к заводским ходовым испытаниям

Стратегический атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А») приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом со ссылкой на гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко сообщает ТАСС.

По словам руководителя, работы по подлодке идут в соответствии с графиком. «Он проходит заводские ходовые испытания», — заявил генеральный директор предприятия.

Он добавил, что после заводских испытаний последуют государственные, по итогам которых корабль передадут заказчику.

В июне гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что ракетоносец «Князь Пожарский», который строят на северодвинском предприятии «Севмаш», передадут Военно-морскому флоту России в декабре.

В феврале агентство рассказало о выводе субмарины из эллинга на северодвинском заводе.