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18:56, 12 августа 2024Наука и техника

Ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к заводским ходовым испытаниям

«Севмаш»: ракетоносец «Князь Пожарский» приступил к заводским ходовым испытаниям

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Стратегический атомный подводный ракетоносец «Князь Пожарский» проекта 955А (шифр «Борей-А») приступил к заводским ходовым испытаниям. Об этом со ссылкой на гендиректора «Севмаша» Михаила Будниченко сообщает ТАСС.

По словам руководителя, работы по подлодке идут в соответствии с графиком. «Он проходит заводские ходовые испытания», — заявил генеральный директор предприятия.

Он добавил, что после заводских испытаний последуют государственные, по итогам которых корабль передадут заказчику.

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В июне гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков сообщил, что ракетоносец «Князь Пожарский», который строят на северодвинском предприятии «Севмаш», передадут Военно-морскому флоту России в декабре.

В феврале агентство рассказало о выводе субмарины из эллинга на северодвинском заводе.

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      Иван Потапов
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