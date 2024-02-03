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11:03, 3 февраля 2024Наука и техника

В Северодвинске ракетоносец «Князь Пожарский» вывели из эллинга

ТАСС: в Северодвинске вывели из эллинга подлодку «Князь Пожарский»
Подводный крейсер проекта «Борей-А»

Подводный крейсер проекта «Борей-А». Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

В Северодвинске состоялась торжественная церемония вывода из эллинга подлодки «Князь Пожарский». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А» прошла под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. «Таким образом, завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта», — заявили в Минобороны РФ.

«Церемония, которую мы сегодня провели, еще раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства», — подчеркнул Евменов. По словам адмирала, технологические решения, которые воплотил в себе ракетоносец, позволят выполнять все задачи по предназначению.

Старт выводу АПК «Князь Пожарский» из эллинга дал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко, который по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. В будущем крейсер пройдет заводские ходовые и государственные испытания.

В декабре журналисты издания Business Insider заявили, что Россия может построить больше атомных подлодок, что беспокоит НАТО. Российские субмарины назвали «настоящей угрозой» для НАТО.

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      Андрей Ставицкий
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