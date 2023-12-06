В США ужаснулись темпам строительства российских атомных подлодок

BI: Россия может построить больше атомных подлодок, что беспокоит НАТО

Россия может построить больше атомных подлодок проекта «Ясень», что беспокоит НАТО. Об этом пишет Business Insider (BI).

«Западные чиновники, пожалуй, больше всего обеспокоены способностью подлодок запускать крылатые ракеты наземного базирования и противокорабельные ракеты. Это относительно новая способность, которая, по их мнению, может позволить подлодкам приближаться к важным целям в Европе и Северной Америке и наносить по ним удары», — утверждается в публикации.

В издании отмечают, что темпы строительства атомных субмарин Россией могут привести в ужас западные страны, поскольку российские субмарины являются «настоящей угрозой» для НАТО.

В ноябре ТАСС со ссылкой на близкий к оборонно-промышленному комплексу источник сообщил, что на северодвинском предприятии «Севмаш» начали торжественную церемонию вывода из эллинга и спуска на воду новой атомной подводной лодки «Архангельск» проекта «Ясень-М».

В том же месяце близкий к Военно-морскому флоту России источник агентства рассказал, что число подлодок семейства «Ясень» будет доведено до 12.