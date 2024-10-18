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11:36, 18 октября 2024Силовые структуры

Подозреваемых в многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны арестовали

В Москве суд арестовал подозреваемых в хищении 244 млн рублей у Минобороны РФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Хамовнический районный суд Москвы арестовал бывшего начальника управления проблемных активов Главного управления обустройства войск Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего «Строительного управления Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и Евгения Потапова по делу о многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Мужчины проходят подозреваемыми по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в 2019-2021 годах Грачев, Асташкин и Потапов при реализации банкротства подведомственного Минобороны России предприятия Строительное управление Московского региона организовали подложные торги. Благодаря этому им удалось похитить имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости, расположенный в Балашихе. Его стоимость оценивается в более 244 миллионов рублей.

Ранее в Москве суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима бывшего главу Главного управления обустройства войск Евгения Горбачева.

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