Следствие нашло похищенный у МО комплекс объектов недвижимости в Подмосковье

В Балашихе следствие нашло похищенный у МО комплекс из 15 объектов недвижимости

Начало событий в новости Подозреваемых в многомиллионном хищении в имущественном комплексе Минобороны арестовали

Следствие обнаружило имущественный комплекс из 15 объектов недвижимости в подмосковной Балашихе, похищенный у Минобороны (МО) России при реализации процедуры банкротства компании «Строительное управление Московского региона». Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете.

Стоимость найденного комплекса составляет свыше 244 миллионов рублей. Он был похищен при организации подложных торгов в период с 2019 по 2021 год.

По версии следствия, к хищению комплекса причастны бывший начальник управления проблемных активов «Главного управления обустройства войск» Николай Грачев, бывший конкурсный управляющий «Строительного управления Московского региона», принадлежащего МО России, Алексей Асташкин и Евгений Потапов. Все трое проходят по делу о мошенничестве и находятся под стражей.

