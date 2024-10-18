Назван ответ Российской армии на попытку ВСУ возвести укрепления под Курском

Полковник Кошкин усомнился, что ВСУ смогут возвести укрепления под Курском

Российские военные держат под контролем и простреливают все пути обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, в том числе те, которые используются для доставки грузов, необходимых для возведения укреплений, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«Сегодня довольно настойчиво, медленно, но уверенно ВС РФ продвигаются в Курской области, огневой мешок сужается, — сказал полковник. — Да, противник предпринимает попытки контратаковать, но наши военные уничтожают всю бронетехнику, все боевые машины, попадающие в прицел».

Кошкин счел маловероятным, что ВСУ успеют возвести полноценные бетонные укрепления в Судже Курской области. Он считает, что военные России продвигаются достаточно быстро, чтобы этому воспрепятствовать.

«Все дороги простреливаются. Так что никакого оптимизма в вопросе возведения полноценных оборонительных сооружений для ВСУ я не вижу, — заметил военный. — Работа наших военных весьма результативна».

Ранее сообщалось, что украинские войска начали спешно возводить бетонные укрепления в Курской области, для этого в Суджу экстренно направили спецтехнику — мобильные бетонные заводы.