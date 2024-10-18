Украинские войска начали спешно возводить бетонные укрепления в Курской области

Украинские войска начали спешно возводить бетонные укрепления в Курской области, для этого в Суджу экстренно направили спецтехнику — мобильные бетонные заводы. Об этом со ссылкой на собеседника в силовых ведомствах сообщает ТАСС.

Точное количество присланной для возведения укреплений спецтехники для Вооруженных сил Украины (ВСУ) не уточняется, однако, по информации собеседника агентства, бетон из украинских мобильных заводов получается плохого качества, что отражается на прочности конструкций.

Ранее сообщалось, что в попытках стабилизировать ситуацию ВСУ продолжают перебрасывать в приграничье наиболее боеспособные подразделения.

Например, в Курскую область была отправлена элитная 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, ранее снятая с обороны Часова Яра. Кроме того, ВСУ в очередной раз пытались контратаковать в районе Зеленого Шляха в целях замедления темпа окружения и в попытке вытащить часть своих солдат из котла.

С 6 августа в Курской области продолжаются бои с украинскими войсками, вторгнувшимися на территорию региона. Как заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов, армия России освободила уже половину ранее занятой ВСУ территории региона.