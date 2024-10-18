Россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи

В Крыму передавшего Украине данные о ПВО Керчи осудили на 13 лет колонии

В Крыму местного жителя осудили на 13 лет колонии строгого режима за передачу Украине сведений о расположении российской ПВО в Керчи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в сентябре 2023 года осужденный Владислав Кисляков собрал и передал через мессенджер представителям Главного управления разведки Украины информацию о местах дислокации средств противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил РФ в Керчи. Эта информация могла быть использована противником для нанесения огневого поражения российских систем.

Мужчина осужден по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин установил контакт с куратором с Украины и стал фигурантом дела о госизмене.