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09:36, 18 октября 2024Наука и техника

Российский «Бражник» запустят в серийное производство

Российский универсальный БПЛА «Бражник» запустят в серийное производство

Кадр: Правительство Сахалинской области

Российский универсальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Бражник» планируют запустить в серийное производство в конце ноября по итогам ресурсных испытаний. Об этом со ссылкой на официального представителя Сахалинского центра беспилотных технологий сообщает ТАСС.

По словам собеседника, в настоящее время изделие тестируется, в частности, на прочностные характеристики и износостойкость. «Апробируются сценарии применения для лазерного сканирования местности, объективного мониторинга, ретрансляции местности и другое», — заявили в организации.

В перспективе гражданский БПЛА планируется задействовать в зоне специальной военной операции.

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Ранее правительство Сахалинской области сообщило, что в регионе создали и испытали универсальный БПЛА «Бражник».

Беспилотник складной конструкции способен переносить груз массой до десяти килограммов, в частности, газоанализаторы, лазерные сканеры, тепловизоры и ретрансляторы. В воздухе БПЛА может находиться до часа. Беспилотник планируется использовать в локальных логистических задачах, а также мониторинговых мероприятиях.

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      Иван Потапов
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