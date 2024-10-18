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14:56, 18 октября 2024Силовые структуры

Трое армян обстреляли не уступившую им дорогу российскую семейную пару

Во Владивостоке трое армян обстреляли семейную пару в автомобиле

Кадр: Telegram-канал «Максим Чихунов. Политик и Правозащитник.»

Во Владивостоке трое армян обстреляли не уступившую им дорогу семейную пару в автомобиле. Об этом сообщает правозащитник и политик Максим Чихунов в своем Telegram-канале.

По информации правозащитника, ЧП произошло после того, как ехавшая за рулем женщина не уступила дорогу машине, которая сзади моргала ей фарами. Затем автомобиль подрезал транспортное средство, и из него выскочили трое мужчин. Они напали на женщину, но за нее вступился ее муж, который ехал рядом с ней на пассажирском сиденье. Тогда злоумышленники стали стрелять по машине.

По данным vladivostok.ru, в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю подтвердили факт произошедшего. Силовики установили личность стрелявшего. Им оказался 28-летний мужчина с травматическим оружием. Он задержан.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы мужчина устроил стрельбу после дорожно-транспортного происшествия.

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      Анна Габай
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