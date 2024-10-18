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02:26, 18 октября 2024Бывший СССР

Украинский депутат заявил о падении страны в пропасть из-за правительства

Дубинский: власти ведут страну в пропасть, не сумев закончить горячую фазу войны

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Власти Украины ведут страну в пропасть из-за того, что не сумели завершить горячую фазу конфликта. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Потеряв возможность закончить горячую фазу войны, действующий режим — и это не только один человек — выбрал падение в пропасть, куда из-за своей глупости тащит всю страну», — заявил парламентарий.

Дубинский сравнил ситуацию с падением нацистской Германии в 1945 году. «Чем закончилась “выжженная земля” для Германии — очень хорошо описано в истории. Чем она закончится для Украины — покажет самое ближайшее время», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский призвал НАТО отправить военных на Украину. Он рассчитывает на замену уставших солдат Вооруженных сил республики (ВСУ), кроме того, приглашение в альянс должно стать первым шагом в «мирном плане» украинского лидера.

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      Украинский депутат заявил о падении страны в пропасть из-за правительства

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