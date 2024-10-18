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17:35, 18 октября 2024Силовые структуры

Уставшая от оскорблений мужа россиянка удушила его ночью шарфом

В Крыму россиянка удушила мужа шарфом из-за его угроз и оскорблений

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Крыму завели дело в отношении 56-летней жительницы Керчи, подозреваемой в расправе над 46-летним супругом. Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 14 октября подозреваемая дождалась, когда ее супруг уснет, а после накинула на шею шарф и удушила его. Затем она погрузила его тело на строительную тележку, вывезла его и оставила в заброшенном строении недалеко от дома. В ходе следствия причастность женщины к преступлению удалось установить, и она дала признательные показания. Женщина призналась, что пошла на преступление из-за постоянных оскорблений и угроз расправы со стороны мужа.

11 октября сообщалось, что IT-инженер из Москвы расправился с женой при помощи топора во время отдыха и сообщил родным о ее пропаже.

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      Владимир Седов
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