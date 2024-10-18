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15:40, 18 октября 2024Силовые структуры

В Крыму осудят гражданина Украины по делу о шпионаже в пользу ГУР Украины

В Крыму осудят украинца Мельничука за шпионаж в пользу ГУР Украины

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Крыму в суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Украины, который обвиняется в шпионаже. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

По данным следствия, 42-летний Евгений Мельничук приехал в Крым и Киева. И в период с 2021 года по октябрь 2022 года собирал и передавал своему куратору в главном управлении разведки Украины, информацию о местах дислокации и перемещении Вооруженных Сил РФ в Севастополе и территории полуострова. Эта информация могла быть использована противником для нанесения огневого поражения мест дисклокации российских войск.

Мужчина обвиняется по статье 276 («Шпионаж») УК РФ.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 13 лет колонии за передачу Украине сведений о ПВО в Керчи.

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      Артем Соколов
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