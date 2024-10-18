В МИД России раскрыли последствия уничтожения лидера ХАМАС

Замглавы МИД Богданов: уничтожение Синвара не повлияет на ситуацию в регионе

Уничтожение лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара является драматичным, но не повлияет на ситуацию в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Багданов, передает ТАСС.

«Уже не первый раз происходят такие драматические события. Находится всегда замена и уже нашлась. Я так понимаю, что Халед Машаль, который когда-то и до Исмаила Хания возглавлял уже ХАМАС, сейчас опять возглавит ХАМАС», — рассказал дипломат.

Богданов также опроверг сообщения о том, что подобное событие станет поворотным моментом в конфликте ХАМАС с Израилем.

Ранее газета The New York Times (NYT) сообщала, что солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), ликвидировавшие лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара, не ожидали встречи с ним. Израильские военные опознали Синвара только после перестрелки и удара по зданию с засевшими бойцами ХАМАС. По словам источников издания, лидер ХАМАС был ликвидирован с двумя другими боевиками, никаких признаков заложников поблизости не было. Также были найдены деньги и оружие.