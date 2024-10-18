В российском нацпарке запечатлели романтическую сцену лосей

В нацпарке «Зигальга» запечатлели романтическое свидание лосей на солонце

Свидание пары сохатых запечатлели в лесу российского региона. Кадрами романтической встречи двух животных поделился национальный парк на странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что свидание влюбленных лосей состоялось в национальном парке «Зигальга» в Катав-Ивановском районе Челябинской области. Как отметили работники особо охраняемой природной территории, рогатый кавалер ухаживал за своей дамой сердца по всем правилам.

«Пригласил ее к солонцу, а пока дама угощается вкусняшкой, осыпает ее комплиментами, ведь женщины, как известно, любят ушами», — говорится в сообщении.

При этом, предупредили в «Зигальге», в такой период людям от сохатых стоит держатся подальше. В период гона лоси могут проявлять агрессию, объяснили там.

Ранее в России заметили лося-перевозчика с необычным пассажиром на спине. В Государственном комитете Республики Татарстан по биологическим ресурсам заявили, что не смогли понять, почему он решил «оседлать» лося. Тем временем фотоловушка национального парка «Таганай», расположенного на территории Челябинской области, сняла поющего любовные серенады лося.