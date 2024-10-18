В ВСУ назвали сложной ситуацию в районе Селидово

Боец ВСУ заявил о сложной ситуации в районе Селидово

Ситуация для украинской армии в районе села Селидово Донецкой народной республики (ДНР) складывается сложная. Об этом заявил в Telegram-канале украинский боец с позывным Алекс.

«В Селидово далеко не самая лучшая [ситуация]», — рассказал военнослужащий.

По его словам, подразделения Армии России двигаются по флангам, что в дальнейшем может привести к ухудшению положения украинских войск.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на красноармейском направлении наблюдаются все предпосылки для «охвата» Селидово. Он добавил, что на указанном участке фронта украинские войска создавали укрепрайон.