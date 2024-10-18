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20:12, 17 октября 2024Из жизни

Верный бык спас хозяина от крокодила

В Индии бык спас фермера от крокодила, вцепившегося ему в правую руку

Фото: Xinhua / Globallookpress.com

В индийском штате Карнатака мужчина выжил после нападения крокодила благодаря верному быку. Об этом сообщает издание The Times of India.

Инцидент произошел, когда 32-летний фермер Дхарияппа Мети привел трех быков к водохранилищу. Он вошел в воду, держа их на привязи, помыл первого быка и начал мыть второго. Тем временем к ним незаметно подплыл крокодил.

Оказавшись рядом, хищник вцепился мужчине в правую руку. Тот пытался отбиваться. Кончилось тем, что крокодил укусил ему указательный палец и на левой руке, которая оставалась свободной. Фермера спас один из быков: он наступил на крокодила, после чего потянул за веревку и вытащил хозяина на берег.

Если бы бык не посмел вытащить его из воды, мы бы потеряли Мети. Это для него как второе рождение, и все благодаря быку

Сангаппа Уялагуриродственник пострадавшего
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В результате нападения крокодила пострадавший лишился правой руки.

Ранее сообщалось, что в Австралии рыбак сумел отбиться от трехметрового гребнистого крокодила. Рептилия набросилась на мужчину, когда он стоял в лодке на реке.

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      Олег Парамонов
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