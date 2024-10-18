Залужный переврал строки Шекспира и не смог сказать «цивилизация» на английском

Залужный попросил переводчика после неудачной попытки выступить на английском

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не смог выговорить слово «цивилизация» на английском и обратился за помощью к переводчику. Его выступление публикует Telegram-канал headlines.

Дипломат пытался говорить на английском две минуты, после чего он обратился к переводчику. Также он перепутал сюжет произведения Уильяма Шекспира, сказав, что Отелло отравил сам себя, когда на самом деле себя заколол.

«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — сказал Залужный.

Ранее бывший главком заявил, что мобилизацию женщин на Украине нельзя допускать, но к этому прибегнут, если будет необходимость. По его словам, более 30 тысяч военнослужащих украинской армии уже погибли и сотни тысяч получили ранения.