Зеленский назвал планом Б Украины ждать перемены политики США после выборов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Киева есть план Б. Об этом он высказался в эфире новостного телемарафона, его слова приводит РИА Новости.

Зеленский раскрыл план Б Украины и сообщил, что Киев намерен ждать перемены политики США после выборов президента страны.

«Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас у западных стран нет консенсуса по вопросу разрешения Украине бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором Зеленский просит несколько месяцев. Идею поставить Киеву такое вооружение критиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.