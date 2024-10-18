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21:39, 18 октября 2024Бывший СССР

Зеленский раскрыл план Б Украины

Зеленский назвал планом Б Украины ждать перемены политики США после выборов
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Киева есть план Б. Об этом он высказался в эфире новостного телемарафона, его слова приводит РИА Новости.

Зеленский раскрыл план Б Украины и сообщил, что Киев намерен ждать перемены политики США после выборов президента страны.

«Главный донор помощи Украины — Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится — эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны», — отметил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сейчас у западных стран нет консенсуса по вопросу разрешения Украине бить вглубь России и дальнобойного оружия, о котором Зеленский просит несколько месяцев. Идею поставить Киеву такое вооружение критиковал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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