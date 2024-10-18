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11:32, 18 октября 2024Россия

Жителей российского города напугали вспышки в небе и громкие звуки

Жителей челябинского Копейска напугали вспышки в небе и громкие звуки

Жителей города Копейска Челябинской области напугали вспышки в небе и громкие звуки. Люди запечатлели происходящее на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале Ural Mash.

На представленном ролике видно, как на улице ночью начинают внезапно сигналить автомобили, а небо озаряется свечением.

Позже некоторые жители Копейска признались, что незадолго до шума видели неопознанный объект. Администрация города ситуацию никак не комментировала.

До этого жителей Приморского района Санкт-Петербурга напугали хлопки и звуки сирены посреди ночи. Происходящее граждане обсуждали в комментариях в социальных сетях. Люди предположили, что это могут быть беспилотники.

Еще раньше жителей Выборга в Ленинградской области посреди ночи разбудили взрывы во время съемок сериала «Берлинская жара».

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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