Жителей российского города напугали вспышки в небе и громкие звуки

Жителей челябинского Копейска напугали вспышки в небе и громкие звуки

Жителей города Копейска Челябинской области напугали вспышки в небе и громкие звуки. Люди запечатлели происходящее на видео, соответствующие кадры появились в Telegram-канале Ural Mash.

На представленном ролике видно, как на улице ночью начинают внезапно сигналить автомобили, а небо озаряется свечением.

Позже некоторые жители Копейска признались, что незадолго до шума видели неопознанный объект. Администрация города ситуацию никак не комментировала.

До этого жителей Приморского района Санкт-Петербурга напугали хлопки и звуки сирены посреди ночи. Происходящее граждане обсуждали в комментариях в социальных сетях. Люди предположили, что это могут быть беспилотники.

Еще раньше жителей Выборга в Ленинградской области посреди ночи разбудили взрывы во время съемок сериала «Берлинская жара».