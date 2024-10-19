Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:00, 19 октября 2024Мир

Британский премьер убрал из резиденции портрет Шекспира

Британский премьер Кир Стармер поручил убрать из резиденции портрет Шекспира

Фото: Geoff Pugh / Globallookpress.com

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил убрать из резиденции на Даунинг-стрит портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Об этом сообщает Telegraph.

«Сэр Кир Стармер убрал портрет Уильяма Шекспира из резиденции: еще одно изображение великого деятеля страны, снятое при премьер-министре», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Россиянка присматривает за чужими котами и получает 15 тысяч за смену. Как она живет и почему эта работа бывает опасной?
Россиянка присматривает за чужими котами и получает 15 тысяч за смену.Как она живет и почему эта работа бывает опасной?
29 августа 2023
Друзья навек У великих людей были выдающиеся питомцы
Друзья навекУ великих людей были выдающиеся питомцы
5 сентября 2018

Известно, что по распоряжению Стармера также убрали изображения королевы Елизаветы I Тюдор, английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.

В сентябре премьер Британии по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски. Кир Стармер оговорился и призвал палестинское радикальное движение ХАМАС освободить сосиски вместо заложников.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

      Ну Украине испугались мобилизации стариков

      «Краснодар» разгромил «Спартак» и стал лидером РПЛ

      Немцев назвали нацией с самыми промытыми мозгами в Европе

      США уличили в отсутствии желания бороться с поставками иранской нефти

      В одном из двух районов Петербурга восстановили подачу электричества после аварии

      «Химки» победили «Локомотив» в матче РПЛ

      Силуанов раскрыл назначение дополнительных 1,5 триллиона рублей в бюджете в 2024 году

      Известные российские художники заступились за отдел новейших течений в Третьяковке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше