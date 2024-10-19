Британский премьер Кир Стармер поручил убрать из резиденции портрет Шекспира

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер поручил убрать из резиденции на Даунинг-стрит портрет английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Об этом сообщает Telegraph.

«Сэр Кир Стармер убрал портрет Уильяма Шекспира из резиденции: еще одно изображение великого деятеля страны, снятое при премьер-министре», — говорится в материале.

Известно, что по распоряжению Стармера также убрали изображения королевы Елизаветы I Тюдор, английского путешественника сэра Уолтера Рэли, а также экс-премьера Великобритании Маргарет Тэтчер.

В сентябре премьер Британии по ошибке призвал ХАМАС освободить сосиски. Кир Стармер оговорился и призвал палестинское радикальное движение ХАМАС освободить сосиски вместо заложников.