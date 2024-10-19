«Краснодар» разгромил «Спартак» и стал лидером РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 3:0 и стал лидером РПЛ

Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На восьмой минуте счет открыл полузащитник Ленини. На 45-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Жоао Виктор Сантос. На шестой добавленной ко второму тайму минуте гол в свои ворота забил полузащитник Хесус Медина.

После 12 матчей «Краснодар» стал лидером РПЛ, набрав 30 очков. «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 28 октября. «Спартак» также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом» днем ранее.