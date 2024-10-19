Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Пари Нижний Новгород
1:1
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|8-й тур
Химки
2:0
Завершен
Локомотив М
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Спартак М
0:3
Завершен
Краснодар
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Динамо Мх
0:0
1-й тайм
live
ЦСКА
МИР Российская Премьер-лига|12-й тур
Ювентус
Сегодня
21:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|8-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:00 (Мск)
Страсбург
Франция — Лига 1|8-й тур
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
18:38, 19 октября 2024Спорт

«Краснодар» разгромил «Спартак» и стал лидером РПЛ

«Краснодар» победил «Спартак» со счетом 3:0 и стал лидером РПЛ

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На восьмой минуте счет открыл полузащитник Ленини. На 45-й минуте преимущество команды увеличил хавбек Жоао Виктор Сантос. На шестой добавленной ко второму тайму минуте гол в свои ворота забил полузащитник Хесус Медина.

После 12 матчей «Краснодар» стал лидером РПЛ, набрав 30 очков. «Спартак» располагается на шестом месте, имея в активе 19 очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 28 октября. «Спартак» также в гостях встретится с «Пари Нижним Новгородом» днем ранее.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Погибших в Охотском море отца и сына не станут хоронить вместе. Тело мальчика отправят в город, где живет его мать

      В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

      Ну Украине испугались мобилизации стариков

      «Краснодар» разгромил «Спартак» и стал лидером РПЛ

      Немцев назвали нацией с самыми промытыми мозгами в Европе

      США уличили в отсутствии желания бороться с поставками иранской нефти

      В одном из двух районов Петербурга восстановили подачу электричества после аварии

      «Химки» победили «Локомотив» в матче РПЛ

      Силуанов раскрыл назначение дополнительных 1,5 триллиона рублей в бюджете в 2024 году

      Известные российские художники заступились за отдел новейших течений в Третьяковке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше