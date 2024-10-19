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11:30, 19 октября 2024Мир

МИД России заявил о давлении на возможных свидетелей взрыва «Северных потоков»

Захарова: увидевшего в Дании американские корабли капитана заставили молчать

Фото: UPPA / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Увидевшего американские военные корабли в экономической зоне Дании капитана порта заставили молчать. О возможном давлении на свидетеля этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Согласно публикации датских журналистов о причинах взрыва на «Северных потоках», вышедшей 26 сентября, капитан островного порта Кристиансе Йон Анкер Нильсен заявил, что меньше, чем за неделю до взрыва «Северных потоков», он видел в экономической зоне Дании американские военные корабли с выключенными транспондерами. Захарова обратила внимание на этот факт и задала вопрос западным следователям о том, допрашивали ли этого свидетеля.

«Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — отметила она.

Когда российские СМИ пересказали публикацию датских ресурсов, которые рассказали о возможном свидетеле подрыва газопроводов, Кремль в очередной раз обвинили в осуществлении «кампании дезинформации» и «пропаганде».

«Вдумайтесь еще раз: RT просто повторил слова датского моряка, опубликованные датскими же СМИ. В этой связи вопрос: а угрозы Байдена уничтожить "Северный поток 2"? А обещания Виктории Нуланд прекратить его работу?» — добавила Захарова.

Ранее Захарова официальный представитель МИД РФ заявила о наличии доказательств, что США и Великобритания причастны к подрывам газопроводов. Перед публикацией их российская сторона будет исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования, подчеркнула дипломат.

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      Вячеслав Агапов
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