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20:09, 19 октября 2024Мир

Названа выступающая против приглашения Украины в НАТО страна

Le Monde: Германия выступает против приглашения Украины в НАТО

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Германия все еще выступает против приглашения Украины в НАТО. Не одобряющую членство бывшей республики СССР в альянсе страну со ссылкой на источники называет Le Monde.

В материале говорится, что в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, лидер США Джо Байден в свой переходный период сможет активно действовать в вопросе приглашения Украины в НАТО. Однако, если в президентской гонке выиграет Дональд Трамп, «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию», предупреждают эксперты.

При этом положительное решение США в этом вопросе может переубедить правительство Германии, которое на данный момент выступает против членства Украины в НАТО. Несмотря на это, пишет Le Monde, Турция и Венгрия, вероятно, будут выступать против быстрого принятия Украины в военный блок.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, среди стран — членов НАТО до сих пор нет единогласного решения о приглашении Украины в альянс. Он призвал выработать четкие критерии, которым страна должна будет соответствовать для вступления в альянс. В противном случае, уточнил он, принять решение о приглашении в объединение будет сложно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал приглашение Украины в НАТО в ближайшее время одним из пяти пунктов его «плана победы». При этом, по словам директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука, в нынешних условиях это поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта на Украине и исключит вовлечение альянса в боевые действия против России.

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      Вячеслав Агапов
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