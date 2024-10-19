Россия стала поставлять тонны мухоморов Америке

KP.RU: Пермский край стал лидером по поставкам мухоморов в Америку и Азию

Пермский край стал лидером по поставкам сушеных мухоморов в Америку и Азию. Об этом сообщает KP.RU.

За 2023 год российский регион экспортировал 5,65 тонны грибов в Киргизию, Филиппины и США. По словам местного предпринимателя Александра Закирова (первого, кто официально начал поставлять мухоморы за рубеж), интерес к грибам вырос во время пандемии 2020 года, когда люди начали искать альтернативные методы укрепления здоровья.

Покупателей интересуют как шляпки грибов, так и продукт на их основе: настои, экстракты, мази и кремы. Кто-то даже практикует употребление небольших доз перемолотого мухомора в капсулах, чтобы снять усталость, избавиться от раздражительности и повысить работоспособность. Однако, как утверждают ученые, доказательства лечебных свойств мухомора отсутствуют, а вот потенциальная опасность его употребления есть — мухомор остается ядовитым грибом, воздействующим на центральную нервную систему, и экспериментировать с ним не рекомендуется.

Тем не менее, сбор и продажа мухоморов стали важным источником дохода для жителей Пермского края — на этом они зарабатывают до двух миллионов рублей за сезон. Главной помехой при этом остаются бюрократические трудности из-за неопределенного статуса мухоморов в законодательстве РФ.

Ранее стало известно, что жительница Красноярска использовала мухоморы в качестве снотворного и попала в токсикологическое отделение больницы. Девушка не раскрыла, как достала ядовитые грибы.

В сентябре москвич попал в реанимацию после того, как попытался вылечить синусит мухоморами. Он решил попробовать грибы после того, как таблетки не помогли ему справиться с хроническим заболеванием. Найти их ему помог блогер-грибник, который посоветовал сайт по продаже якобы эффективного средства.