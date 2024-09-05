Москвич решил вылечить синусит мухоморами и попал в реанимацию

В Москве мужчина попал в реанимацию после попытки вылечить синусит мухоморами

В Москве мужчина попал в реанимацию после того, как попытался вылечить синусит мухоморами. Об этом, приводя рассказ пострадавшего, сообщает РЕН ТВ.

Москвич решил попробовать мухоморы после того, как таблетки не помогли ему справиться с хроническим заболеванием. Найти их ему помог блогер-грибник, который посоветовал сайт по продаже якобы эффективного средства.

«Сейчас, когда это набрало популярность, я решил, что стоит попробовать на себе. Ну в итоге случился казус. Обычно использовал... Ну вообще, как обезболивающий эффект меня интересовал», — рассказал он.

Сначала он пытался вылечить синусит обычными мухоморами. Когда это не принесло ожидаемого эффекта, мужчина попробовал пантерный гриб — из-за передозировки его состояние ухудшилось. Москвич впал в соноподобное состояние и начал видеть галлюцинации.

В феврале в Москве 17-летний подросток попал в больницу после того, как поел мухоморов. Школьника забрали в больницу с Семеновской набережной и поместили в токсикологическое отделение.