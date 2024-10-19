Стало известно о предсмертной записке бывшего вице-президента ЮКОСа

РЕН ТВ: бывший вице-президента ЮКОСа Рогачев оставил предсмертную записку

Бывший вице-президент ЮКОСа Михаил Рогачев, который был найден мертвым в Москве, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Содержание записки не раскрывается.

О смерти Рогачева стало известно ранее в субботу, 19 октября. Его тело обнаружили утром во дворе жилого дома. По предварительным данным, он выпал из окна.

Накануне сообщалось о смерти экс-директора Федеральной миграционной службы (ФМС) России Константина Ромодановского. Он скончался в возрасте 67 лет. Причина его смерти неизвестна.