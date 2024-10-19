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05:03, 19 октября 2024Наука и техника

Связист заявил о превосходстве российских комплексов над аналогами НАТО

Связист Атлет: российские комплексы засекреченной связи превзошли аналоги НАТО

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» с позывным Атлет заявил, что используемые на спецоперации российские мобильные комплексы засекреченной телефонной связи превзошли аналоги НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Военный заявил о превосходстве российских комплексов связи над аналогами НАТО и подчеркнул, что не может назвать оружие противника каким-то особенным.

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«Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи — очень достаточно бодро противостоит их средствам. Даже в каких-то моментах намного лучше срабатывает… По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим», — подчеркнул он.

Атлет добавил, что его подразделение выезжает на линию боевого соприкосновения утром и возвращается тоже утром. По его словам, один выезд занимает около суток.

Ранее член коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктор Евтухов сравнил российское оружие с аналогами стран НАТО. По его мнению, российское оружие во многом опережает поставляемые Киеву аналоги производства альянса.

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      Марина Совина
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