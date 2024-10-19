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16:45, 19 октября 2024Мир

В ЕС призвали дать миротворцам ООН в Ливане больше полномочий

Боррель: миротворцам ООН в Ливане нужно дать больше военных полномочий

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Глава дипслужбы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал дать миротворцам ООН в Ливане больше военных полномочий. Об этом он заявил на встрече министров обороны стран «Группы семи» (G7) в Неаполе, передает ТАСС.

Боррель назвал текущий мандат миротворцев неисполнительным. По его словам, они сейчас патрулируют местность и при обнаружении ракетной установки движения «Хезболла» могут лишь позвонить ливанской армии и призвать ее принять меры.

«Но они не могут ничего сделать с ней сами. Возможно, можно расширить их роль, но это потребует единого решения Совета Безопасности ООН. Поскольку они там находятся не по воле генерального секретаря ООН, а по решению СБ ООН», — заявил глава дипмиссии ЕС.

Боррель также считает удары израильской армии по позициям миротворцев абсолютно неприемлемыми. «Силы ООН должны пользоваться уважением во всем мире, где они делают невероятно важную работу. И да, они более не миротворцы, поскольку в стране больше нет мира», — отметил он. Помимо этого, глава дипслужбы ЕС призвал Израиль не требовать от генсека ООН вывода миротворцев из Ливана, так как у него нет на это полномочий.

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      Нина Ташевская
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