В МИД обвинили западные страны в одержимости превосходством

Замглавы МИД Вершинин: некоторые западные страны одержимы идеей превосходства

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что некоторые западные страны буквально одержимы идеей глобального превосходства. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже

хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии.

«В отдельных странах всячески пытаются искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, какой стратегии будут придерживаться США после выборов президента страны. «Вне зависимости от того, кто победит в выборах президента США, очевидно, что США по-прежнему будут ставить своей целью обеспечение глобального доминирования в современном мире с опорой, прежде всего, на военную мощь», — сказал он.