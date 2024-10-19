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01:51, 19 октября 2024Мир

В МИД обвинили западные страны в одержимости превосходством

Замглавы МИД Вершинин: некоторые западные страны одержимы идеей превосходства

Сергей Вершинин. Фото: Анастасия Петрова / Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что некоторые западные страны буквально одержимы идеей глобального превосходства. Об этом он сообщил в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что Запад пытается снизить роль Советского Союза в победе над нацизмом. Иногда некоторые страны даже
хотят вымарать упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии.

«В отдельных странах всячески пытаются искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма», — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, какой стратегии будут придерживаться США после выборов президента страны. «Вне зависимости от того, кто победит в выборах президента США, очевидно, что США по-прежнему будут ставить своей целью обеспечение глобального доминирования в современном мире с опорой, прежде всего, на военную мощь», — сказал он.

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      Марина Совина
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