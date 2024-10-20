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12:15, 20 октября 2024Бывший СССР

Главком ВСУ рассказал о работе с вторгшимися в Курскую область войсками

Сырский отдал новые приказы вторгшейся в Курскую область группировке ВСУ

Фото: Dmytro Smolienko / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский рассказал, что провел работу с войсками, которые вторглись в Курскую область. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской области и Курской области. (…) Провел работу непосредственно на командных пунктах бригад», — говорится в публикации.

Командиры бригад ВСУ отчитались перед главкомом и представили свои предложения по дальнейшим действиям. Сырский заявил, что также принял некоторые решения.

18 октября главком ВСУ доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации в Курской области и на фронте. Кроме того, глава государства сообщил о совещании по работе железной дороги в стране.

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      Кристина Есикова
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