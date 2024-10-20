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15:49, 20 октября 2024Бывший СССР

МИД допустил отмену роуминга между Россией и Белоруссией

МИД: роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить в 2025 году

Фото: freepik / Freepik

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить в 2025 году. Такой вариант допустил в беседе с РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Белоруссии», — сказал дипломат.

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По словам Полищука, связь между российскими и белорусскими абонентами с 1 января 2025 года, вероятно, будет осуществляться по «тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран».

Ранее глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев рассказал о планах ведомства отменить роуминг между Белоруссией и Россией.

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      Виктория Кондратьева
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