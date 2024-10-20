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05:06, 20 октября 2024Мир

МИД КНДР осудил США за санкции и «хулиганство»

Глава МИД КНДР: странам, причастным к санкциям, придется дорого заплатить

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

США и другие страны, причастные к введению «бесчеловечных и противоправных» санкций в отношении Северной Кореи, «дорого заплатят за смертельный просчет». С таким заявлением выступила глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, ее слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По ее словам, Многосторонняя группа по мониторингу санкций (MSMT), созданная с целью выполнения резолюций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР, является «противоправной и незаконной» организацией, чье существование противоречит принципам устава ООН. Она подчеркнула, что США и сателлиты не прекращают попыток восстановить архитектуру санкций против Пхеньяна.

«Выражаю глубокую озабоченность и сожаление касательно привычного хулиганства США, которые, преследуя только свои гегемонистские интересы, пытаются своевольно изменить международный порядок, а также решительно осуждаю это как вызов международной справедливости», — сказала министр.

Ранее КНДР на фоне обнаружения в одном из районов Пхеньяна обломков беспилотника Южной Кореи предупредила Сеул, что повторное вторжение его военных средств на северокорейскую территорию будет расцениваться как объявление войны. Отмечается, что Северная Корея будет готова немедленно нанести ответные удары.

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      Артём Верейкин
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