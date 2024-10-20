Минобороны сообщило об ударе по ВСУ в курском приграничье

МО: экипаж Ми-28 нанес удар по бойцам и бронетехнике ВСУ в Курской области

В приграничном районе Курской области экипаж Ми-28 нанес удар по скоплению живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что удар наносился авиационными ракетами по разведанным целям ВСУ. Также была поражена бронированная техника подразделений ВСУ. После выполнения боевой задачи вернулся на площадку вылета.

Других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

Ранее в октябре в МО РФ сообщили, что экипаж Ми-28НМ уничтожил бронетехнику и бойцов ВСУ в Курской области. До этого, в конце сентября, экипаж вертолета Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области.