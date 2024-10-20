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14:33, 20 октября 2024Россия

Москвичка привела в кальянную дочь-квадробера на поводке

Жительница Москвы пришла в кальянную с дочерью-квадробером на поводке

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы пришла в кальянную с дочерью-квадробером. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 125».

Женщина привела дочь в заведение на поводке. На лице девочки была маска кота, а на ее руках — перчатки, имитирующие лапы животного. Она сидела перед диваном матери на корточках, мяукала и, как кошка, ластилась к официантам и другим посетителям. Все это время москвичка курила кальян, держа поводок в руках.

Ранее сообщалось, что в поселке Пироговский в Подмосковье девочка-квадробер с лезвиями вместо когтей исцарапала сверстницу. После нападения мать пострадавшей выразила надежду на то, что в России как-то начнут регулировать поведение квадроберов в общественных местах.

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      Юлия Юткина
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