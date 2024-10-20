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02:39, 20 октября 2024Интернет и СМИ

МВД предупредило пользователей Telegram о новом вирусе

МВД России: пользователям Telegram начали рассылать вирус под видом фотографий

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Пользователям мессенджера Telegram начали рассылать новый вирус, который может содержаться в прикрепленных к сообщению файлах. Об этом указано в сообщении в Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Утверждается, что в сообщения отправляют файлы с подписями, которые могут побудить жертву открыть их. Они подписаны как изображения, однако имеют расширение APK.

В МВД подчеркнули, что фотографии не могут иметь такое расширение, в отличие от вредоносных программ. Ведомство предостерегло пользователей от их скачивания и призвало быть бдительными.

Ранее эксперты «Лаборатории Касперского» выявили вирус типа троян, который использовался для установления слежки за пользователями Android в России. Шпионское ПО получало доступ к перепискам пользователей в мессенджерах и соцсетях, а также к их контактам.

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