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17:24, 20 октября 2024Бывший СССР

Над Курской областью сбили еще одну ракету ВСУ

Губернатор Курской области Смирнов сообщил про еще одну сбитую ракету ВСУ

Фото: Александр Река / ТАСС

Еще одна ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) была сбита в небе над Курской областью в воскресенье, 20 октября. Об этом рассказал губернатор региона Алексей Смирнов в своем официальном Telegram-канале.

Губернатор не привел каких-либо подробностей атаки, но уточнил, что жители области могут покинуть укрытия.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.

Бои в российском приграничье продолжаются с 6 августа. В Минобороны России 20 октября сообщили, что всего с начала прорыва ВСУ на территорию России украинские войска потеряли более 25 тысяч человек.

Ранее стало известно о нескольких попытках подразделений ВСУ на американских бронеавтомобилях International MaxxPro прорвать тыл Вооруженных сил (ВС) России в Глушковском районе — в районе сел Волфино и Теткино.

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      Алевтина Запольская
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