Премьер-министр Израиля подчеркнул в разговоре с Трампом самостоятельность страны

Премьер-министр Израиля Нетаньяху созвонился с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поговорил по телефону с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Фрагмент их беседы, опубликованный израильской канцелярией, приводит The Times of Israel.

Нетаньяху созвонился с Трампом и подчеркнул в разговоре с ним, что страна будет выбирать свой курс самостоятельно. «Премьер-министр Нетаньяху повторил то, что он уже говорил публично: Израиль принимает во внимание вопросы, волнующие администрацию США, но в конечном итоге будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов», — говорится в сообщении канцелярии.

Ранее Нетаньяху обвинил Иран в попытке ликвидировать его и назвал это колоссальной ошибкой. Он отметил, что республика продолжит «ликвидировать террористов», а также пообещал вернуть заложников из Газы и обеспечить безопасность на севере страны.