Полковник Матвийчук связал идею военной сделки Британии и Германии с кризисом

Идея военной сделки Великобритании и Германии связана с кризисом, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Лондона и Берлина заключить военное соглашение.

«Идея общей обороны Европы уже давно витает в воздухе, где-то с начала 2000-х годов. Она была больше, была меньше, потом НАТО вмешалось туда, США. Но Великобритания и Германия — наиболее пострадавшие от экономического кризиса страны. (...) Поэтому, я полагаю, они пытаются сейчас создать подобие европейского оборонительного союза, что-то вроде НАТО. А страны Балтии предоставляют свои территории, это выгодное вложение, это бизнес, который позволит развернуть в условиях, приближенных к боевым по географической ситуации на границе с Россией, могут готовить свои части», — сказал он.

Это симбиоз между британцами и немцами, который позволяет им выполнять задачи обороны восточного фланга НАТО и в то же время готовить свои войска к гипотетической войне против личного дела Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Как сообщила британская газета The Times, Великобритания и Германия хотят заключить историческую военную сделку, которая позволит значительно усилить безопасность обоих государств. Издание пишет, что соглашение даст возможность проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и России, в том числе странах Балтии. Страны смогут закупать больше вооружений, а также начать совместно разрабатывать и производить оружие нового поколения.

