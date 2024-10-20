Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:36, 20 октября 2024Мир

Полковник высказался о планах военной сделки Британии и Германии

Полковник Матвийчук связал идею военной сделки Британии и Германии с кризисом

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Идея военной сделки Великобритании и Германии связана с кризисом, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о планах Лондона и Берлина заключить военное соглашение.

«Идея общей обороны Европы уже давно витает в воздухе, где-то с начала 2000-х годов. Она была больше, была меньше, потом НАТО вмешалось туда, США. Но Великобритания и Германия — наиболее пострадавшие от экономического кризиса страны. (...) Поэтому, я полагаю, они пытаются сейчас создать подобие европейского оборонительного союза, что-то вроде НАТО. А страны Балтии предоставляют свои территории, это выгодное вложение, это бизнес, который позволит развернуть в условиях, приближенных к боевым по географической ситуации на границе с Россией, могут готовить свои части», — сказал он.

Это симбиоз между британцами и немцами, который позволяет им выполнять задачи обороны восточного фланга НАТО и в то же время готовить свои войска к гипотетической войне против личного дела

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Как сообщила британская газета The Times, Великобритания и Германия хотят заключить историческую военную сделку, которая позволит значительно усилить безопасность обоих государств. Издание пишет, что соглашение даст возможность проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО и России, в том числе странах Балтии. Страны смогут закупать больше вооружений, а также начать совместно разрабатывать и производить оружие нового поколения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытках украинской группировки прорвать российский тыл в Курской области

      Президент ОАЭ прокатился по Москве на «Аурусе»

      Большая очередь образовалась около молдавского посольства в Москве

      В Госдуме объяснили разницу между монашеством и движением чайлдфри

      На Украине рассказали о «большой афере» военкомов

      Экс-главу банка «Открытие» обвинили в хищении миллиардов рублей

      Россиянин описал фестиваль в Германии фразой «дocтyпныe девушки, пиво и немцы»

      Командующий силами НАТО признал усиление России после конфликта с Украиной

      Полковник высказался о планах военной сделки Британии и Германии

      «Оренбург» спасся от поражения от «Крыльев Советов» в РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше