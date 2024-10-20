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13:47, 20 октября 2024Силовые структуры

По факту ДТП с пятью жертвами в Подмосковье возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с пятью погибшими в Домодедово

Фото: Telegram-канал «Подмосковная полиция»

Следователем Следственного управления УМВД России по Домодедово возбуждено уголовное дело по факту ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ранее стало известно, что жертвами аварии стали пять человек.

Транспортное происшествие произошло около 07:25 20 октября. Водитель легкового автомобиля марки Lada выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania.

Изувеченную отечественную машину сняли на видео. На кадрах видно, что задняя часть транспортного средства полностью отсутствует, также нет крыши. Части авто раскиданы по автодороге — от Lada Priora сохранилась только правая часть корпуса. Грузовой автомобиль, согласно опубликованному в сети видео, после столкновения съехал в кювет и перекрыл две полосы движения и обочину.

Ранее сообщалось, что 14 октября пьяный полицейский за рулем Skoda спровоцировал ДТП с участием нескольких машин в Ленинском районе Московской области. Пострадавших не было.

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      Юлия Юткина
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